據《香港01》報導，香港民建聯立法會議員何俊賢今天（3日）指出，經檢測證實確診新冠病毒，已自我隔離，沒有參與7月1日的慶祝活動。但是中國國家主席習近平上周四（6月30日）赴港與各界人士合照，期間何俊賢也在場，就站在習近平的正後方，只是當天他的檢測結果仍為陰性。

報導稱，何俊賢在社交網站發文指出：「本人於7月2日進行檢測證實確診，已通報政府相關部門並根據『隔離令』自我隔離。本人現時身體情況還可，希望盡快康復後可繼續為社會及業界服務；本人在6月30日的樣本為陰性，7月1日樣本是極低傳染性的低病毒樣本，定性為不確定，但為保公眾安全，本人並無參與7月1日的活動。」

報導稱，習近平6月30日搭乘高鐵赴港，並與各界人士合照，期間何俊賢也在場，並站在最後排中間位置，習近平的正後方。當時所有人均有戴上口罩。何俊賢7月1日亦在社交網分享《香港01》的報導，笑指有幸站在習近平的後方一起合照，稱：「其實國家也很重視漁農。新政府要識做了！」