西班牙「蠻牛」納達爾今天在溫網男單第3輪的比賽以直落3擊敗義大利對手索內戈，但賽後他針對決勝盤期間曾把對手叫到網前教訓一番，而向對方致歉。

2008、2010年兩度拿下溫布頓網球錦標賽冠軍的納達爾（Rafael Nadal），本屆溫網名列男單第2種子，他今天以6比1、6比2、6比4擊敗索內戈（Lorenzo Sonego） ，生涯第10度在溫網闖進第4輪。

36歲的納達爾第1、第2輪都是打了4盤才晉級，第3輪遇到去年闖進第4輪的索內戈，原本預料會是一場硬戰。

然而，納達爾這場比賽始終沒有讓對手握有破發點，一直到了第3盤第8局才首次丟掉發球局，當時他的注意力，可能因為大會關閉球場屋頂而受到影響。

但納達爾旋即回敬破對方發球局，並鎖定勝利。

即便如此，納達爾似乎對索內戈在場上發出的噪音感到不滿。他甚至到把索內戈叫到網前，針對他的不滿做了討論。

比賽結束雙方握手時，納達爾又花了很長的時間與對方講話。

納達爾在賽後記者會中說：「我不得不說我錯了，我不應該把他叫到網前，所以我要為此道歉。這是我的錯，毫無疑問，我承認這件事。」

「我在休息室和他談過這件事，但我不會透露內容。我唯一能說的，就是我私底下確實跟他見了面。」

「我的目的不是要打擾他，只是告訴他，當時他做的事讓我感到困擾，但僅止於此。」

「我們之間有點問題，但沒別的了。」

納達爾今年已接連拿下澳洲公開賽、法國公開賽冠軍，有機會繼澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）1969年之後，首位在同一年度橫掃4大滿貫賽金盃的男網選手。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110703