烏茲別克今天宣布，境內自治共和國卡拉卡爾帕克3日將進入緊急狀態，為期一個月。當地發生罕見抗議活動，迫使烏茲別克總統米爾濟約耶夫對憲法改革讓步。

法新社報導，米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）的新聞祕書阿薩多夫（Sherzod Asadov）在通訊軟體Telegram發布聲明寫道，卡拉卡爾帕克自治共和國（Republic of Karakalpakstan）的緊急狀態，將從7月3日午夜過後持續到8月2日。

聲明指出，採取這項措施是為了確保公民安全，保護他們的權利與自由，並恢復這個地區的法律與秩序。

在烏茲別克的憲法修正草案公布後，昨天有數以千計人走上努庫斯（Nukus）街頭示威抗議。修憲提案包括取消這個共和國透過公投脫離烏茲別克的憲法權利，激怒當地民眾。

米爾濟約耶夫今天抵達卡拉卡爾帕克，承諾將取消會削弱當地地位的憲法修正提案。

當局今天稍早表示，他們已逮捕想要占領卡拉卡爾帕克首府努庫斯政府大樓的「大規模動亂組織者」。

這次示威可說是獨裁總統米爾濟約耶夫迄今面臨的最大挑戰。

這位烏茲別克領袖以改革者自居，但他任內的經濟開放卻因全球一連串危機而受阻礙，包括COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，以及主要貿易夥伴俄羅斯入侵烏克蘭。

米爾濟約耶夫政府今天表示，總統已和卡拉卡爾帕克議會的議員會面，「基於卡拉卡爾帕克居民所表達意見」，憲法中有關此地區的條款將維持不變。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110703