日前古坑鄉永光村往華山路上凌晨2點多發生大樹倒塌壓斷電線及消防栓，消防栓不斷漏水，道路全線中斷。（雲林縣府工務處提供）

雲林縣山區每逢下雨易發生邊坡落石或樹木倒塌，搶災次數頻繁，日前古坑鄉永光村往華山路上凌晨2點多發生大樹倒塌壓斷電線及消防栓，道路全線中斷，消防局緊急找人搶修，奪命連環扣找到工務處長汪令堯，汪又吵醒包商老闆本人，調派機具、工人搶災，2個多小時後恢復通行。

汪令堯有88風災搶修經驗，對於道路、橋梁災害衝擊交通安全的警覺性極高，只要發生強降雨、颱風，夜間就有待命的心理準備，原因是白天多人注意，夜間容易鬆懈。

日前古坑鄉通往華山的雲210線及雲199線路口的1棵高達4層樓高的大樹半夜因雨水沖刷倒下橫躺在馬路中央，壓垮路燈、電線、消防栓、廣告看板，消防栓還不斷冒水，雲210線路面凌亂交通全線中斷。

縣府1999專線、消防局、斗南警方獲報緊急聯繫，電話奪命連環叩找不到人，凌晨3點嘗試打汪令堯手機居然接通，汪令堯親自致電開口契約廠商大東洋營造公司老闆，請他即刻調派人員、機具，搶修人員與吊車4點多趕抵，早上6點就全線恢復通車。

汪令堯說，開口契約廠商每年招標一次，他堅持即使三更半夜道路災害也必須馬上出動，去年的的得標廠商今年未再投標，公路局契約廠商大東洋營造公司得標，搶修速度及品質都不錯。

汪令堯表示，此事對縣府同仁也是機會教育，萬一發生道路、橋梁災害，無論如何都必須找到主管，主管也必須留手機、住宅電話任何找得到人的電話，不能拒接或睡死沒聽見，那天他看到05開頭的顯示電話號碼一度懷疑，但仍接起來確認，結果是消防局電話。

他說，自己從數度風災經驗學到小災害就要養成習慣應變機制，否則道路、橋梁中斷會可能產生致命案件，若道路主管單位無人接電話，也要請派出所員警到主管的家敲門叫醒。