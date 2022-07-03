汐止警方也於6月30日起連續3日執行擴檢作業，過濾不法。（警方提供）

正值暑假來臨，新北市汐止警分局與相關單位日前展開「抓噪大執法」，共祭出85萬元罰鍰，擴檢期間也查緝通緝犯5人，積極掃蕩不法，穩定轄區治安。

汐止警分局表示，6月28日及30日晚間與新北環保局、基隆監理站聯合稽查，於轄區聯外道路設置路檢點，防制噪音車、酒駕以及飆車，同時也能有效遏止打架鬥毆等不法情事。另警方也於6月30日起連續3日執行擴檢作業，運用優勢警力，前往KTV、網咖、撞球場及保齡球館等人潮湧現處所逐一盤查，過濾不法。

據了解，此次聯合稽查期間，共攔查33輛違規改裝排氣管機車，而6月25日至30日共計告發16件違規改裝汽機車、4件酒駕、25件無照駕駛，依法規裁罰最高金額計算，罰鍰總額高達新臺幣85萬元。總計3天的深夜擴檢，汐止警方則共出動警力97人次，臨檢30個處所，稽查618名消費民眾，順利查緝刑案數8件、通緝犯5人。

汐止分局分局長林詮峰強調，不論是改裝排氣管製造噪音影響民眾安寧、對青少年易生危害之毒品及詐欺車手，或是各項街頭暴力、酒後危險駕車，分局都將持續規劃有效警力來防制，持續執行巡邏、守望及路檢等各項勤務，積極掃蕩不法。