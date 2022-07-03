歷年暑假促銷最優惠，漢來買一送一再加送1000元美食餐飲券。（柯宗緯翻攝）

福容大飯店高雄店暑假首度將超夢幻「人魚秀」表演搬到飯店泳池中。（柯宗緯翻攝）

第33屆金曲獎昨在高雄巨蛋落幕，這次巨蛋周遭旅宿幾乎全客滿，為7月暑假檔期首周開出紅盤。中央國旅補助7月15日上路，但高雄多家旅宿業者等不及，搶先推出優惠方案，包括買一送一、搭遊樂園專案等，盼搶攻暑假市場。

高雄市觀光局長周玲妏指出，金曲盛事加持之下，大量追星族南下港都旅遊，巨蛋周邊飯店幾乎客滿，全市旅宿住房率大多都有所成長，成功在暑期商機搶得頭彩。

周玲妏提到，隨著疫情逐漸趨緩及孩童疫苗施打普及，在國旅補助開跑之前，許多飯店業者已搶先端出許多住房專案吸客，旅客也開始預訂暑假住房。高雄旅遊網上也建置「雄愛FUN暑假」專區（http://khh.travel/zh-tw/event/news/4566）。

高雄市旅館公會理事長周文彬表示，隨著疫情趨緩，旅館業者對於7月業績樂觀期待，旅客也迫不及待展開旅遊行程，之後再利用中央的國旅補助規畫親子小旅行，暑假就是要一直玩才過癮。

高雄漢來飯店推出「暑假早鳥住房」方案，7月14日前入住雙人精緻客房即再送一晚，第二晚可用到12月30日，專案價5660元，加贈漢來美食餐飲券1000元，每房均含兩客海港自助式早餐。漢來飯店副總經理陳素娟表示，這是歷年暑假促銷最優惠，比業界買一送一還要划算，目前訂房比上個月成長2成以上，假日即將客滿。

高雄福華大飯店則是打造主題客房來搶攻親子旅遊市場，即日起至12月30日與衛武營國家藝術文化中心推出「衛武營花露露X福華HOVII熊親子主題套房」，每晚3988至5988元起，客房內有100公分高Hovii熊迎賓，還有價值超過二千元的豐富週邊商品。

福華大飯店行銷公關部經理劉佳貞指出，「衛武營花露露X福華HOVII熊親子主題套房」入住豪華單床房／豪華家庭房或雅緻家庭套房每間每晚3988～5988元起，價值超過2000元的豐富週邊商品可帶回家。目前暑假平均住房率大約已5成以上，假日也有7成住房，預計接下來訂房狀況會更為踴躍。

福容大飯店高雄店行銷副理潘靚軒表示，近期訂房率約有2成提升，且首度將超夢幻「人魚秀」表演搬到飯店泳池中，並規畫有付費的人魚裝租借服務，讓大小朋友都能拍出人魚美照留念。另也推出「盛夏遊港都」暑假親子專案，兩大兩小入住含早餐4388元起，並贈送Haagen-Dazs冰淇淋與夾腳拖。

高雄萬豪酒店和義大遊樂世界聯手打造「豪豪樂義夏住房專案」，即日起至8月31日止，於周日至周四入住經典客房，免費升等家庭客房，享有兩大兩小義大樂園午後套票一組，加贈兩份兒童早餐，只要驚喜價6800元。

義大天悅飯店推出周六限定專案「假日義同遊」，8月31日前週六入住雅緻雙人房只需4200元，7月14日前訂房，還可享早鳥優惠升等溫馨家庭房。