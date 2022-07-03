苗栗縣南庄鄉苗21線3.8公里處，通往東河部落與神仙谷的道路，今日凌晨6時許再度發生大規模的落石坍方，阻斷聯外道路，造成近300名遊客受困山上。稍早消息指出，經搶救6小時，已於中午12時20分許順利搶通，受困的遊客後續將依序下山。

苗栗縣南庄地區因近日連續降下豪大雨，數度發生邊坡滾下落石，阻斷道路通行之事故，2日3.8公里處才坍塌，落石砸毀1輛轎車，造成1名駕駛受輕傷，今晨6時許又再度發生大面積落石崩落，佔據車道影響行車安全，造成山上近300人受困山上。

另外，根據了解，鹿場部落昨天一名79歲風姓老婦人，因為有癌症病史，身體虛弱昏迷摔倒，老婦的家屬緊急開車載她送醫，但由於神仙谷的路段受阻，老婦人家屬不得不停下車，並趕緊請鹿場部落族人，用人力接力方式，背送婦人到落石的一側，再請南庄消防分隊接駁送醫，但最後傳出不幸消息，老婦人經搶救後不治。

稍早消息指出，公部門今晨獲報後，加速搶救約6小時，已順利於中午12時20分許搶通一條道路，受困的遊客也抓緊時間依序下山。