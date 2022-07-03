宜蘭家扶中心長期以來提供弱勢家庭的生活扶助，除了在經濟扶助外，也因應各年齡層孩子的發展，提供不同服務方案，盼透過陪伴、培力幫助孩子們看見自己更多的價值。（吳佩蓉攝）

今（3日）宜蘭家扶中心特舉辦青年釣竿、少年展力成果發表會，讓25位青少年分享一年來的學習、收穫，持續精進自己、勇於挑戰困難。（吳佩蓉攝）

學員們今年發聲主題為媒體識讀，對於報導內容持客觀角度、不受媒體風向影響，發表會上以專業簡報，藉由新聞事件、科普小知識等分享及說明，展現團隊思辨能力。（吳佩蓉攝）

宜蘭家扶中心長期以來提供弱勢家庭的生活扶助，除了在經濟扶助外，也因應各年齡層孩子的發展，提供不同服務方案，盼透過陪伴、培力幫助孩子們看見自己更多的價值；今（3日）家扶中心特舉辦青年釣竿、少年展力成果發表會，讓25位青少年分享一年來的學習、收穫，持續精進自己、勇於挑戰困難。

家扶中心依照每個年齡層的孩子發展階段需求，設計不同主題課程，針對國高中生設計「少年展力方案」，大專生設立「青年釣竿方案」，透過不同方案的培力及構力，讓這群少年及大專生，能勇於追夢、讓青春充滿無限的潛能。

青年釣竿方案今年邁入第17年，受疫情影響，導致許多時候都是以線上方式進行，但學員們還是認真學習；值得一提的是該學員們今年發聲主題為媒體識讀，對於報導內容持客觀角度、不受媒體風向影響，發表會上以專業簡報，藉由新聞事件、科普小知識等分享及說明，展現團隊思辨能力。

而今年已第8屆的少年展力方案，透過訓練生活力的露營課、烹飪課，增加團隊力的戶外課程；最讓少年們開心的莫過於與其他家扶中心的學員交流互動，隨著疫情稍稍趨緩，成員積極討論、收集資訊、查閱地圖，共同制定行程，預計暑期進行綠島移地學習，用雙腳體會台灣不同的人文風情。

其中展力成員中，為開心果的國3生莊同學，喜歡跟大家團隊合作、共同完成任務的感覺，也因跟其他縣市中心交流，結交許多好朋友，並增加跟家人聊天的話題，不時分享上課發生的趣事及照片寫真，在家人的支持下，能更敞開心胸的享受展力課程。

而念碩一法律系的陳同學，上課學習相關專業課程已耗費她太多時間，故無心思在課堂外，因釣竿方案給予她一個平台，彌補自己學習上的不足，像是理財、自我認同等，最大收獲在於未來財務規畫的領域，以往保險知識較薄弱，經過課程才知需有危險意識、做基本的風險管理。

家扶中心主任陳錫平表示，釣竿課程是培養孩子的軟實力，包含態度、溝通能力及韌力的部分，相對他們對於環境的挫折感、應變能力會比其他人高；而展力課程主要培育生涯較沒方向的孩子，培養其人際關係、溝通能力；目的皆在於讓青少年如何展現他們的實力，期盼他們在充滿變數的未來，勇於挑戰自己。