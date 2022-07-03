趙孟姿只花14分鐘就平安產下兒子。（凱渥提供）

名模趙孟姿昨（2日）順利產下第二胎兒子Liam，老公許孟哲第一時間便在社群分享喜悅。趙孟姿表示，「第二胎比第一胎快很多！」她早上10點時開始有產兆，便進醫院準備，就在剛上完減痛針管時，突然感覺到寶寶正在往外頂，護理師檢查後竟說：「媽媽可以進去生囉！」突如其來令她瞬間愣住，接著被推進產房。所幸在生產的過程中，減痛劑發揮了作用，很快地，寶寶約下午1點半左右報到。

趙孟姿笑稱，「這次自己走上產檯，生完自己走下來」，雖然知道第二胎產程會縮短，但仍驚訝從產兆到生產時間會差這麼多，並開玩笑地表示：「還好沒在半路就生了！」醫生特別邀請許孟哲接手剛出生的寶寶，因此二寶Liam第一眼看見的是爸爸。許孟哲誇讚兒子貼心沒有讓媽媽痛很久，「進去到你蹦出來只花了14分鐘，大家都開玩笑說根本坐火箭來的」。

對於平安迎接二寶，夫妻皆坦言，真的非常感動，照顧剛出生的孩子，是一種熟悉又陌生地感覺，突然喚醒當時照顧大寶Doreen的回憶。也很慶幸二寶貼心地選時間報到，讓爸爸許孟哲剛好完成手邊的工作來才來，沒讓大家手忙腳亂。他們也期待未來Doreen和弟弟的互動，產前Doreen一認知肚子裡的小生命，就開始常常對著肚子分享她喜歡的事物，很溫馨也讓孟姿驚喜，「原來這麼小的孩子，真的可以理解這些事，而且還這麼懂得表達愛。」

許孟哲2日在臉書上寫道：「雖然你常常晚上越來越猛烈、越來越大力，胎動常常把媽媽從睡夢中踢醒，但在孕期中能夠感受到你是個貼心的小孩，讓爸爸前兩天外景順利錄完，讓媽媽昨晚好好睡一覺、今天吃完早餐；雖然預計今天要吃的剉冰、麻辣鍋沒吃到，但還是很優秀的挑了請假第一天就來報到，貼心的你也沒讓媽媽痛很久，進去到你蹦出來只花了14分鐘，大家都開玩笑說根本坐火箭來的。」他並對兒子說：「我和媽媽還有姐姐Doreen都會好好愛你、陪你，帶你和姐姐一起好好認識這個世界。謝謝你加入我們這個家庭，Welcome ….Liam」。