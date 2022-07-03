軍事情報局所屬單位楊姓上等兵，去年8月30日中午在營區內見女同事正在滑手機，突然朝向嘴部親吻，被控性騷擾，士林地檢署認定涉犯《性騷擾防治法》，依法起訴楊男。

國防部軍事情報局，簡稱軍情局，直屬國防部參謀本部，主要任務是收集大陸有關於政治與軍事活動，也是台灣唯一的諜報行動單位。

楊姓上等兵案發當天中午11時到12時許，在位於士林區的營區內庫房，看到同樣是上等兵的女同事在使用手機，突然想要表達愛慕，立即獻上殷情，朝向女同事的嘴部親吻，碰觸嘴、鼻之間的人中部位，引來女同事反感，憤而提出告訴。

楊男親吻後還自以為有趣，以LINE傳送「是不是很擔心我又親妳啊」等語，氣得女同事除了提告性騷擾，還加上強制猥褻罪。士林憲兵隊調查後，楊男坦承有親吻女同事嘴巴附近，但否認用手壓住女同事。

檢察官根據楊男供詞，認定他沒有以雙手強壓其肩膀強行親吻，只是趁女同事滑手機不注意時，突然親吻而已，並無其他積極證據證明有強制猥褻犯行，予以不起訴，不過，親吻嘴部附近已經造成女同事不悅，依性騷擾防治法起訴。