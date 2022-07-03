原先對於高雄市長人選，台灣民眾黨曾拋出 「在野大聯盟」想法，但國民黨正式提名柯志恩參選後，民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如直言，在野大聯盟的形式就不存在；針對此說法，民眾黨主席柯文哲3日表示，目前黨內沒有人選，要支持誰？再講吧！

柯文哲南下屏東參加民眾黨全台大眾走時，針對高雄市長選情表示，政黨政治就是人才競爭，民眾黨畢竟是小黨、資源有限，目前為止，高雄市長沒有人選。

他坦言，自己認識柯志恩，因為她在淡江大學當教授，也被叫柯Ｐ，不過現階段沒什麼意見，就讓兩個人表達政見、爭取選民認同，現在只能關心，若說要支持誰？那再講吧！

至於黃珊珊是否披民眾黨戰袍出征台北市長？柯文哲則說，自己第一次選台北市長也是無黨籍，自己是覺得在市政以下層級，黨籍不是那麼重要，個人特質及表現反而特別重要，因此對於她怎麼選，沒有特別意見。

加上她跟親民黨主席宋楚瑜關係特別好，是愛將也是愛徒，所以很多事情覺得還是不要為難別人。