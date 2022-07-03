苗栗縣南庄鄉的「加里山」因形似富士山，又有「台灣富士山」的美名，步道全長3.2公里，難度中等，來回需花費6至8小時，對不常運動的民眾是一大挑戰，但只要登上山頂美景便一覽無遺，不過傳說中加里山有「迷魂陣」，不少遊客在登頂時迷失山徑中，苗栗縣消防局在臉書揭露日前登山客失聯，最終靠手機定位獲救的故事。

苗栗縣政府消防局在臉書粉專以「加里山迷魂陣救援」揭露這則救援故事，傳說中南庄加里山有一個迷魂陣，一般人只要走進去，不管救難人員如何引導就是出不來，林務局為了不讓大家走進去還特別改了路線並呼籲民眾：「恐怖喔」。

消防局表示，6月30日下午6時許獲報，1名登山客跟團脫隊失聯，救援小組跟領隊於晚間9時在山屋集合，正在思考救援路線時，119指揮中心人員利用手機座標定位成功，於晚間11時許接觸報案者，並在7月1日凌晨2時完成任務，事後詢問登山客得知，他疑似在傳說中的「迷魂陣」迷路了，在裡面繞圈圈，怎麼繞都繞不出來，還好有帶手機並定位成功才獲救。

對此，消防局也提醒大家，登山除了要帶必要的食物、衣物，手機，還要記得帶行動電源，以免發生事故時，手機沒電錯過救援，而在加里山也有標示「手機有訊號」的指示牌，民眾若照著指示牌的路徑走就不會迷路，並呼籲民眾7月不要挑戰迷魂陣，注意登山安全。