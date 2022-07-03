民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅和朱立倫舅舅、前大溪鎮長林熺達(左一)同桌吃烤肉，林並未與其他鄉親一起舉起大拇指。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦領著民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅和桃園林氏宗親一一介紹問好。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦領著民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅和桃園林氏宗親一一介紹問好。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦領著民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅和桃園林氏宗親一一介紹問好。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦領著民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅和桃園林氏宗親一一介紹問好。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦領著民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅和桃園林氏宗親一一介紹問好。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦領著民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅和桃園林氏宗親一一介紹問好。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅，3日中午到桃園參加桃園市林姓宗親總會理監事聯席會，他也和朱立倫舅舅、前大溪鎮長林熺達同桌吃烤肉，面對是否「拔樁」問題，林四兩撥千金強調人親土親，感謝宗長對他的疼惜，他也提到大會通過要幫他成立後援會，他只有滿滿的感激。

全程陪同的桃園市長鄭文燦笑言，8年前自己以林家女婿身分當選桃園市長，宗親都讚這票很有價值，同是五星市長的林智堅是林家子弟也是桃園女婿，希望傑出子弟可以得到大家疼惜。

因不少藍營民代都是理監事，甚至朱立倫舅舅林熺達也全程參與活動，是否有鄭文燦帶領「拔樁」意味？林智堅未正面回應，只說人親土親，林氏宗親會宗長們，基於對智堅的疼惜，今天大會已經通過要幫他成立後援會，他充滿感激。不管未來任何的宗親、社團、教育界、產業界，他都會一一安排，跟大家拜訪，聆聽大家的聲音。

面對民眾黨桃園市長參選人賴香伶拿民調說將近5成市民認為林智堅不應該來選桃園，林智堅說，這段期間對手陣營試圖在他身上貼上各種標籤，不過進了廚房就不怕熱，他相信選民最後的選舉結果、選民的支持才是最重要的，他有信心，在未來時間能得到桃園市民的肯定跟支持，當選桃園市長。他也提到自己9日就一定會在桃園，至於第一個行程活動將交給團隊安排。

鄭文燦也幫腔表示，選舉不是抹黑比賽，也不是假民調比賽，他自己在競選時，有民調說他支持度只有10％，他就回答說他希望對手可以高興個幾天，強調林智堅到桃園，民進黨做了3次民調，從領先3％到6.8％，到現在將近10％，代表他有凝聚力，不公布民調是想一步一腳印、步步為營，每一步都是要認真地踏出，不會被假民調影響，也不會被抹黑影響。