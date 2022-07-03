民進黨新北市長人選遲遲未出爐，本傳出有意爭取的民進黨立委羅致政今（3）日宣布已無參選意願，告知民進黨中央不需再將他列入候選人中考量。媒體人黃揚明發現，在羅致政的聲明內容中，證實他在5月時被動接受徵詢，但為何卻拖了近2個月仍未定案，質疑「是誰在卡？」

黃揚明在臉書透露，他看完羅致政宣布不參選新北市長的內容後，摘錄了2個重點出來，第1點就是時間因素！因如今到選舉僅剩不到5個月，但在新北競選難度極高，前三屆黨內出戰的天王級人物，最少也使用了半年的時程，羅致政認為沒有足夠的時間讓市民感受到他的認真和努力，因此失去意願。

黃揚明指出，第2點則是羅致政透露，早在今年5月初他就被動接受民進黨中央的正式徵詢，但黃揚明質疑若民進黨中央早已表達正面態度，為何還是拖了近2個月仍未定案，「是誰在卡？」

黃揚明表示，對羅致政而言，新北一役是「承擔」，而非「好康」；對民進黨而言，新北一役是「牽制」，而非「求勝」；對某派系而言，新北一役是「下次」，而非「這次」。他說，「目前仍在煩惱的黨政高層，或許真的會推出意想不到的人選也不一定，但也許也因此注定了侯友宜可以爽爽連任。」