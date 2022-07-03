新北市議員鄭宇恩受邀擔任開球嘉賓。（鄭宇恩服務處提供）

「2022淡水三對籃球賽」昨（2）日在正德國中圓滿落幕，今年共有54支隊伍報名，除了尬球技，每個分組冠軍隊還能獲得2000元獎金。今年活動由淡水國小主辦、淡水籃球發展協會協辦，選在暑假第一個周末，讓各路好手有切磋球技的舞台。

「2022淡水三對籃球賽」，活動宗旨是提供淡水地區籃球愛好者切磋球技的舞台，發展有益健康身心休閒活動，提升運動風氣。比賽分為國小組、國中組、社會女子組、社會男子組，更有三分球、罰球線趣味競賽。

淡水國小校長吳惠花表示，「2022淡水三對籃球賽」提供各學校、青少年健康有意義的活動，感謝淡水籃球發展協會、鄭宇恩議員、羅健新律師事務所等各單位協助，盼未來能促成更多這樣的比賽

不過比較可惜的是，賽事本來預定在地坪修繕過後的「文中四球場」舉行，讓選手可以體驗場地修繕後場地品質的提升，但因天氣不穩定影響，改為「正德國中風雨籃球場」舉行。

向新北市政府爭取預算促成比賽舉辦的市議員鄭宇恩也受邀擔任開球嘉賓，她表示，非常感謝正德國中提供場地作為雨天比賽場地，很樂見許多大人小朋友一起來打籃球來迎接暑假，盼疫情能繼續趨緩，可以辦理更多的活動，讓淡水居民來參加。