「車主會氣死吧？」一名網友先前在路邊直擊，一輛黑色轎車被捆滿保鮮膜，畫面相當滑稽，文章曝光後，不少網友猜測是慶生的惡整，調侃這款車膜「超稀有」，掀起熱議。

這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，稱自己日前在路邊目擊一輛黑色的轎車，因不明原因整輛車被「包膜」，仔細一看卻發現車膜非專業的汽車包膜，僅是以平時料理使用的食材保鮮膜，粗糙地從車頭包住車門，再到車尾，很明顯是惡作劇。

一輛黑色轎車疑似被惡整，外觀被纏上保鮮膜。（翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

原PO見狀也笑翻表示「車主看到會氣到爆炸吧」，文章曝光後，其他網友也跟著調侃，「事出必有因」、「車剛買怕刮傷」、「這個還好吧？不傷車，好處理，不不至於到爆炸」、「稀有包膜車款欸」、「客家鍍膜」；也有網友猜測八成是車主生日，朋友為慶祝才調皮用保鮮膜包住整輛車。

實際上，以保鮮膜包車惡整壽星在國內外屢見不鮮，不少人會選用工業用的PE棧板膜，價錢較保鮮膜便宜又大綑，也不傷車；在澳洲還有一對母子互整，母親先用保鮮膜捆住兒子的車，兒子則改用便利貼，貼滿母親的車還以顏色。