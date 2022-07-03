半導體測試介面廠精測(6510)雖受疫情拖延供應鏈交期影響，2022年6月營收仍維持「雙升」，帶動第二季營收雙位數「雙升」，雙雙改寫同期新高、歷史第三高，上半年營收亦創同期新高。展望後市，公司預期整體結構性成長動能可期，下半年營運可望優於上半年。

精測公布2022年6月自結合併營收4.13億元，月增0.02％、年增22.91％，創同期新高、歷史第三高。其中，晶圓測試卡3.51億元，月增0.17％、年增44.05％，IC測試板0.36億元，月減27.21％、年減34.61％，技術服務與其他0.26億元，月增94.4％、年減30.53％。

合計精測第二季合併營收11.85億元，季增達42.98％、年增達13.07％，創同期新高、歷史第三高。其中，晶圓測試卡9.72億元，季增達62.05％、年增達21.41％，IC測試板1.53億元，季減10.71％、年增0.76％，技術服務與其他0.59億元，季增3.93％、年減37.57％。

累計精測上半年合併營收20.14億元，較去年同期18.59億元成長8.32％，續創同期新高。其中，晶圓測試卡15.73億元、年增11.46％，晶圓測試板3.25億元、年增達18.08％，僅技術服務與其他1.16億元、年減達32.81％。

精測表示，雖然Omicron變種病毒造成疫情升溫，影響部分訂單遞延，但受惠固態硬碟快閃記憶體控制晶片（SSD NAND Flash controller）新客戶、5G智慧手機（AP）應用、射頻（RF）及高速運算（HPC）相關晶片測試需求暢旺，帶動第二季營收雙位數「雙升」改寫第三高。

精測指出，雖然全球經濟發展受疫情升溫、俄烏戰爭等情勢干擾，但半導體產業因地緣政治、數位轉型等趨勢推動，仍扮演全球科技發展火車頭，相關半導體先進技術、製程發展仍快速發展。精測快速因應產業局勢及客戶需求，展開「變形蟲」策略進行結構性調整。

精測以短短2年完成企業整體結構性調整，包括集團化布局，內部進行組織調整、全廠管理進行數位升級、完成全製程AI智慧製造，並推出符合半導體異質整合趨勢的多款自製探針卡，進而在北美、亞洲各主要市場完成據點拓展，優化客戶結構。

精測表示，公司自製微機電（MEMS）探針卡產品結構多元、客戶結構調整與全球佈局綜效顯現，在可預見的未來整體結構性成長動能可期，看好下半年營運可望優於上半年表現，並推動精測邁向長期穩健成長、朝向永續經營發展。

精測總經理黃水可先前法說時表示，對精測今年營運展望不變，預期將維持逐季成長趨勢、全年目標達雙位數成長不變。其中，探針卡隨著新產品陸續到位量產，全年營收貢獻達50％目標不變。同時，IC測試板仍會在既有基礎上持續發展，且相關布局已逐漸產生效益。