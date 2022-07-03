黃嫌經常到超商觀察店家對物流包裹的管理囤放地點。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市有竊賊瞄準超商將物流商品隨意囤放在店內角落的漏洞，不斷下手行竊得逞，黃姓嫌犯先從網路訂購高單價商品，指定寄到安平區某家超商，等包裹送達，再到店內伺機偷取，超商待電商通路7日後告知貨款未到，調閱監視器查看才驚覺被偷，警方循線逮獲黃姓男子，他在同家超商連偷5件自訂的3C高價產品，獲利7萬多元。

台南市超商的物流包裹管理屢出漏洞，日前網路才有東區超商店員惡搞物流包裹的影片流出，受到網友撻伐，台南市安平區1家超商，近日發覺放在店內角落待領的物流包裹屢屢被偷，且都是高單價的3C產品，於是報警。

警方追查，35歲黃男利用部分超商會將物流包裹大喇喇囤放在店內角落的習性，先在網路訂購高單價的3C商品，指定寄到該家超商，等到貨物送達，再前往店內認出寫有自己名字的物品。

黃嫌先佯裝要寄貨，向櫃台店員購買紙箱，利用店員忙碌時，卻直接在角落偷走自己訂購的高價商包裹，裝入紙箱中，若無其事的離開。

因為網購包裹有待領7天時間，直到電商通路業者未收到貨款，告知超商，店家才會驚覺貨品失竊，開始追查，離案發時間已過了數日。

報案的受害店家被黃嫌連偷5件貨品，損失7萬餘元，警方循線逮到黃嫌，他坦承犯案，警方得知他過去常用相同手法行竊，研判還有其他超商受害，呼籲受害店家出面指認。

超商物流偷竊3C網購