中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增32,567例本土新冠肺炎個案及114例境外移入；另確診個案中新增88例死亡。值得注意的是僅新增88例死亡個案，為六月以來單日次低紀錄。但就各別縣巿新增個案來看，新北巿單日增4666例，重回全台第一，讓原本已退燒北部疫情似乎又出現回溫趨勢。

指揮中心表示，今日新增之32,567例本土病例，為15,003例男性、17,552例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,666例)最多，其次是臺中市(4,448例)、高雄市(3,886例)、桃園市(3,212例)、臺南市(2,894例)、臺北市(2,722例)、彰化縣(2,004例)、屏東縣(1,264例)、雲林縣(867例)、新竹縣(859例)、苗栗縣(789例)、新竹市(764例)、宜蘭縣(763例)、南投縣(680例)、嘉義縣(674例)、花蓮縣(477例)、基隆市(463例)、嘉義市(411例)、臺東縣(347例)、澎湖縣(193例)、金門縣(156例)、連江縣(28例)。

指揮中心指出，今日新增88例本土病例死亡個案，為55例男性、33例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、85例具慢性病史、57例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月30日，死亡日期介於6月23日至6月30日。

指揮中心說明，今日新增114例境外移入個案中，為65例男性、49例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(5例)、土耳其(2例)、越南、法國、加拿大、香港、泰國及韓國(各1例)移入，另101例感染國家調查中。入境日介於今年6月30日至7月2日。