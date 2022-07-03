29歲加拿大籍的香港女星鄧佩儀是選美出身，她在2012年參選溫哥華華裔小姐奪冠，接著隔年再拿下國際中華小姐冠軍，從此打開知名度、踏入演藝圈，鄧佩儀的臉蛋和身材也因此成為關注焦點，她日前曬出自拍美照，卻被網酸臉不對稱，對此，鄧佩儀也不忍了，大方自揭歪臉真相。

鄧佩儀近期返回加拿大，親民的她也不吝嗇分享生活日常，鄧佩儀就在IG曬出自拍美照，頂著淡妝狀態極佳，精緻五官和白皙肌膚相當吸睛，不過她卻被網友留言酸：「不對襯」，好脾氣的她也罕見嚴肅回應：「沒有人是完美的」，還自爆她本來就有大小眼、大小臉。

選美出身的鄧佩儀，不論是顏值、身材和儀態都是外界焦點，不過她日前則在IG直言，常看到網留言酸她「比以前選美時真的胖了」或「比以前肉肉了要減肥了」，讓鄧佩儀很無奈，她也直言：「我現在比選美時的我重20磅（約9.07公斤）左右，手臂和腰都比那時候粗」。

不過鄧佩儀從來都沒想要瘦回到當年選美的身材，她正能量說：「因為以我的高度來說，其實選美時的我過輕，是不健康的。所以我更喜歡現在的我，也沒有想過要回去那個磅數」，鄧佩儀強調，胖瘦沒有對錯，只要過得開心、就是最好身材，鄧佩儀表示，目前的體重是她兼顧身材和健康「只要你健康，那就是完美的身材。」