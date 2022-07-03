傳統工藝匠師近年呈現斷層化，為了培育相關人才，新北市文化局與國立台灣藝術大學合作，推出「文資開箱趣-傳統工藝推廣研習課程」，邀請「花燈工藝」保存者林健兒藝師以及「細木作」保存者李萬財藝師開班授課。（文化局提供）

傳統工藝匠師近年呈現斷層化，為了培育相關人才，新北市文化局與國立台灣藝術大學合作，推出「文資開箱趣-傳統工藝推廣研習課程」，邀請「花燈工藝」保存者林健兒藝師以及「細木作」保存者李萬財藝師開班授課，2大師擁有數十年以上的技術，將親自示範解說，並帶領民眾手作，體驗傳統工藝技巧與實作練習。

文化局指出，林健兒早年是成功高中美術老師，而後成立中華花燈藝術學會擔任首任理事長，投入花燈製作已30多年，堅持花燈製作的各種細節，作品多走寫實風格；李萬才則是專研手工藝術傢俱，設計常結合傳統與創新，屢次獲得國內外機構典藏，並曾在2016年製作總統府總統辦公桌。

2位大師雖高齡70歲以上，但仍持續關心本土傳統工藝發展，因此去年也獲新北市認定為傳統工藝保存者，文化局文資開箱趣也邀請兩位大師教授工藝素材的認識、取材與處理，工藝技法及相關知識學習與實作等課程，希望培育更多工藝人才。

文化局長龔雅雯表示，無形文化資產保存者付出多年心力，投入在傳統技藝上，使得新北市保有多元傳統文化，市府近年不僅出版藝師口述歷史專書與影像紀錄，也舉行傳統藝師展演活動，讓藝師手藝繼續傳承，近年也與學校合作辦理扎根推廣課程，希望培育更多傳統藝術人才。

龔雅雯補充，文資開箱趣系列活動將在7月至9月登場，屆時將有傳統工藝研習課程、修復林家花園現場的體驗工作坊，有興趣民眾可至文化局官網查詢。