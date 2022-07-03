時序進入7月，2022年過了一半，全球經濟環境受到疫情衝擊，造成通膨飆高，老百姓只能勒緊腰帶度日，或是透過斜槓創業補貼生活費。《搜狐網》運勢專欄就點名3星座偏財運極好，不但智商高，而且從不循規蹈矩，更懂得另闢蹊徑，好好掌握機遇，在這波疫情中影響最小。

▍雙子座

雙子座的偏財運極好，這跟他們勇於冒險犯難的精神有關。因為討厭日復一日的上班族生活，且無法滿足於單純的主業收入，所以雙子座會不斷探索其他新奇事物，加上智商高、有生意頭腦，容易比別人更早嗅出商機，並搶先一步抓住機遇，自然偏財運就好。

▍水瓶座

水瓶座特異獨行，討厭一成不變的生活，也恨透了別人的命令和約束，越是施壓，他們就越叛逆，在工作上同樣如此，所以千萬不要指望他們能夠循規蹈矩。不過也正因為他們創意無限，所以事業上有很多新奇想法讓人眼睛為之一亮，不只正財樂觀，偏財運也有耀眼的表現。

▍摩羯座

摩羯座的偏財運之所以極佳，靠的是他們自身的閱歷和行事手腕，因此他們承載財富的能力往往超越同齡人。有別於水瓶和雙子，摩羯座無論是在主業或是副業上，向來十分穩重踏實，他們兢兢業業、事業心強，無論是對於行業的瞭解還是人脈的關係，他們都很有一套，一旦有賺錢機會，絕對不可能平白錯過。