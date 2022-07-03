集元果於暑假期間舉辦系列體驗活動，歡迎民眾報名參加。(業者提供)

水保局為促進農村多元經濟發展，特別推動「優質農村體驗品質評鑑」，南投集集鎮集元果通過優遊農村體驗品質評鑑，業者積極串聯整合周邊小農，於暑假期間舉辦系列體驗活動，包括集集大山蕨之旅、木作以及柿枝燈DIY，歡迎民眾踴躍報名參加。

水保局為促進農村多元經濟發展，特別推動「優質農村體驗品質評鑑」，透過診斷—輔導—評鑑，持續陪伴社區提升體驗服務品質、強化農遊經營能力，並共同以「優遊農村」品牌於旅遊市場行銷推廣。

為迎接暑假到來，集集鎮優良業者集元果觀光工廠推出DecoFarm嬉遊集系列活動，包括暑期限量食農教育-jijibanana集元果-山蕉阿拜、集集大山覺之旅-認識蕨類生態與上板體驗、多功能A架木作體驗DIY、生活質感溫暖柿枝燈體驗DIY、恐龍造型檯燈體驗DIY，歡迎民眾報名參加。

集元果指出，早年南投集集的山焦與高雄旗山的北蕉聯手扛起「香蕉王國」金字照牌，集集山蕉還是日本天皇指定御用貢品，後來不敵大陸、東南亞低價傾銷，台蕉一度沒落，農民為延續集集山蕉的美味，決心以加工提升山蕉價值，創立「Jijibanana集元果觀光工廠」，朝產業六級化邁進。

集元果腹地廣大，兼具香蕉園、食品加工廠、觀光工廠、山蕉文化展覽、生態教育園區等多功能，玩上一整天也不膩。「生產製程大樓」是集元果的大本部，許多山蕉美味都是從這裡產出，包刮蕉叔薯、蕉心巧克力、山蕉捲捲酥、山蕉果乾、金蕉條等，刷新遊客對香蕉美味的想像。「室內文展區」劃分為輕食區、視聽區、DIY區、球池區、戶外沙坑區等，是個適合大人放送、小孩盡情大玩的室內樂園。

集元果表示，「戶外山蕉生態教育園區」共栽種110種蕉種，分為觀賞蕉與食用蕉，前者如玫瑰蕉、皇后蕉、梨子蕉、蘋果蕉、蛤蠣蕉，觀賞蕉就更多了，包括巧克力蕉、密葉蕉、蓬萊蕉、紅鳥蕉、象蕉、千層蕉，整個園區就像一處露天的山蕉博物館。