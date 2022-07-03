蔡健雅一口氣奪下4項金曲大獎，在慶功宴上分享喜悅。（粘耿豪攝）

第33屆金曲獎頒獎典禮在2日順利落幕，蔡健雅憑專輯《DEPART》破紀錄奪下第4座金曲歌后，並拿下最佳華語專輯、年度專輯、最佳演唱錄音專輯大獎，在慶功上，她興奮說，心情很意外，「不可思議，好像一場夢，金曲獎對我很好」，她高齡78歲的媽媽特地從新加坡來台，同是她的幸運物，「我很想要為媽媽得獎，希望讓父母親感到驕傲。」

她與媽媽時隔2年相見，媽媽隔離出關後，她早起替媽媽製作早餐，感性說，在家中看到陽光灑下來那一刻，又看著身旁媽媽慈祥的臉，渴望為媽媽再拿1座金曲歌后，並感謝媽媽在金曲獎全程牽著她的手、熱情打氣，讓她順利一口氣抱回4座金曲獎座，媽媽也激動哽咽，母女倆開心相擁。

她當晚從許久未公開亮相的蕭亞軒（ELVA）手中接獲金曲歌后大獎，她表示，當天坐南下的高鐵上有巧遇ELVA，所以在台上領獎時，ELVA用英文恭喜說：「I thought it was you.」意指早已看好蔡健雅會得獎，但她卻誤以為是在說高鐵上相遇的事，導致兩人雞同鴨講，隨後也有跟ELVA解釋誤會，她自虧好糗，2人事後有解釋清楚，「這是可愛的小誤會。」

近來國外疫情逐漸解封，她已計劃之後去法國巴黎度假，至於感情世界，47歲的蔡健雅僅低調說，現在沒有想要去戀愛，家人也不會追問，媽媽還比較關心她得獎的事。蔡健雅出道25年，坦言金曲獎在人生中扮演重要角色，每次想要放棄音樂時，金曲獎就帶來讓她繼續前進的動力。

她近年來也開始憂心自己的音樂會被市場淘汰，「 我再3年就是活了半個世紀的人，現在任何人都可以做音樂，但好像被遺忘太快速」，並自認她的人可以被遺忘，卻不希望她的音樂被淡忘，如今再受到金曲獎肯定，她感動說，「做到一張好專輯超爽的，這張是赤裸的。回頭做最簡單的音樂」，也盼之後在創作上享受自我，「不管世界怎麼繽紛、怎麼亂，我都仍做自己。」