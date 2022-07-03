中油表示，受石油輸出國組織（OPEC）主要產油國恐無閒置產能及七大工業國組織（G7）考慮擴大對俄制裁規模等因素影響，國際油價持穩上漲；惟經雙重平穩機制吸收，4日凌晨零時起，汽油價格持平不調整，柴油調漲0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升30元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升27.8元。

中油指出，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.38美元，新臺幣兌美元匯率升值0.069元，國內油價依公式計算漲幅為2.24%。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲6.2元及7.9元。

為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收5.7元及7.3元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.5元。

影響所及，在雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收6.2元及7.8元，國內汽油不調整、柴油實際價格每公升調漲0.1元。累計111年至5月底止，中油共吸收約127.92億元。