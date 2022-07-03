最近有民眾發現，市場攤商越來越少，多數格子都空出，猜測是不是要倒了。(吳建輝攝)

負責統籌的侯姓管理員駁斥，只要是因為受到疫情影響，市場攤位數確實銳減一半，夜市的部分全盛時期200攤左右，現在剩下不到一半，還越來越少，就算已經調降租金，還是檔不住疫情衝擊。(吳建輝攝)

位在彰化員林的「大圓林傳統市場」，去年11月盛大開幕，當時以擁有將近48個攤位，並附設200汽機車停車位，成為全員林最大民營市場，除了有早市、黃昏市場外，後來還加開擁有200攤規模的夜市，不過最近有民眾發現，早中晚市的規模都不及以前一半，猜測是否要倒了，侯姓管理員表示，那都是謠言，主要是受到疫情影響，已經祭出租金優惠，仍檔不住疫情衝擊。

「大圓林傳統市場」占地一甲，就坐落在員林老字號華成市場旁，浮圳路與育英路路口，去年公所、警方聯手強力取締臨時攤販，有部分攤位改到這邊擺攤，開幕時因全新的攤位，整潔的規劃，加上便利的停車位，受到當地民眾青睞。

而最近因為攤位減少，導致當地民眾議論紛紛，有民眾說開幕時攤位五花八門，但後來區域規劃沒做好，然後售價還比一般夜市、早市貴，導致越來越少人來，加上管理層的問題很多，許多過去在這邊擺攤的老攤商也紛紛出走。

負責統籌的侯姓管理員駁斥，只要是因為受到疫情影響，市場攤位數確實銳減一半，夜市的部分全盛時期200攤左右，現在剩下不到一半，還越來越少，攤商租金在疫情爆發前是2萬元，今年疫情爆發後就調降到1萬五，大家共體時艱，但仍檔不住疫情的衝擊。

侯姓管理員也說，目前確實有經營上的問題，畢竟過去他們沒有管理過夜市的經驗，也還在學習當中，民眾的意見都會聽進去，目前也將閒置的空間開放給民眾舉辦活動，本月10日就有車展，也歡迎民眾到訪，一起衝衝人氣，更希望疫情趨緩後，人潮能夠再度回流，提供優質的產品供民眾選購。