歷經11次流標及追加預算至1億500萬元，嘉義市興安國小活動中心工程3月順利招標出去，今正式動土。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠聆聽活動中心的設計理念。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市興安國小活動中心工程3月順利招標出去，今舉行動土典禮。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠親自出席動土典禮，並率領現場貴賓及師生焚香祝禱，祈求工程圓滿順利。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市興安國小設校34年，因校地有限，一直沒有活動中心，校方5年前接管湖子內重劃區1塊公園用地納入校地後，獲市府支持規畫蓋活動中心，經前後兩任校長接力推動，歷經11次流標及追加預算至1億500萬元，今年3月工程才招標出去，今正式動土，市長黃敏惠強調，為了老師與孩子的需求，市府特別編列預算，全力支持學校興建活動中心。

興安國小因校地不足，僅在教學大樓1樓設「演藝廳」，只能容納3個年級師生，創團20年的鼓舞擊樂團只能暫用籃球場、穿堂練習，北管樂團則借用教師會議室練習，籃球隊同樣缺乏標準的室內比賽場地，全校師生更沒有合適的集會空間。

校方2016年起整建操場，接管公園用地成校地後，即著手規畫活動中心，2018年原本市府核定8000萬經費，因物價上漲等因素，歷經8次招標都流標，去年議會同意追加到1億500萬，歷經3次流標後，第12次終於招標出去，由德庚營造公司得標承造，賴人碩建築師事務所設計。

黃敏惠親自出席動土典禮，並率領現場貴賓及師生焚香祝禱，祈求工程圓滿順利。黃敏惠表示，嘉義市一直都將教育放在第一位，興安國小辦學能量越來越茁壯，連續2年各增3班，累積拿到兩次教育部閱讀磐石獎及兩座建築園冶獎，成績亮眼，相關樂團表現也十分傑出，為了老師與孩子，市府全力支持興建活動中心。

興安國小校長查顯良表示，孩子們期待新的活動中心很久了！這幾年物價上漲，營建成本不斷高升，讓招標作業受到極大的阻礙，感謝市府支持新建活動中心經費，相關局處協助學校解決招標問題，期待未來嶄新的活動中心帶來更美好的校園樣貌。