南投縣府持續祭出「打疫苗，加碼送禮品」活動。（南投縣府提供）

南投縣3日確診人數為680例，由於兒童感染MIS-C通報案件日漸增加，縣府預計7月中旬開放幼兒接種莫德納疫苗。衛生局指出，全縣幼童5-11歲疫苗接種接種率高於全國，但青壯年族群30-64歲接種人數低於全國平均值，要再加油。

衛生局長陳南松指出，南投縣整體疫苗接種率高於全國0.2％，截至7月2日止，幼童5-11歲疫苗接種第一劑接種率80.2％(高於全國5.1％)，第二劑接種率13.5％(高於全國2.5％)。

但青壯年族群30-64歲接種人數應該再加油，以30-49歲第三劑接種率73.7％，低於全國平均值3.9％；50-64歲年齡層第三劑接種率72.4％，也略低於全國平均值3.2％。

由於日前兒童感染MIS-C通報案件日漸增加，依據國內兒童感染約計60萬人估計確診，MIS-C發生率為新冠確診個案的萬分之3，推算全國近期可能會有100-200名個案，許多家長憂心幼童受感染。倘若確診兒童康復後2-6週之間，如果有再度發燒且超過3天，出現皮疹、呼吸喘、腹瀉等，家長應提高警覺，提早就醫。

衛生局表示，為提高5個月以上-5歲以下幼兒保護力，本縣將於中央配賦5歲以下幼童新冠疫苗到貨後，開放接種幼兒接種莫德納疫苗，預計在7月中旬左右，屆時家長可以攜帶幼童至本縣76家幼兒合約院所接種疫苗。

陳南松呼籲，青壯年族群是國家最主要生產力族群，為保護自已珍愛家人，請該族群多多利用晚上或放假日，攜帶健保卡及疫苗接種記錄卡（黃卡），儘速至本縣87家合約院所接種。

縣府持續祭出「打疫苗，加碼送禮品」，凡18歲至64歲民眾接種疫苗，每人可免費獲得1支快篩試劑；65歲以上(55歲以上原住民) 接種疫苗，除贈送2支快篩試劑，縣府加碼再送約值500元的生活需用商品，數量有限，送完為止。