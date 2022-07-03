訂房網站Booking.com首度公布「亞太地區旅遊信心調查」，發現各國旅客對旅遊的觀感有顯著差異，其中7成台灣旅客有信心在1年內再次出遊，「就想出去走走」也成為旅行最大動力。另外，台灣旅客對再次出遊最大的擔憂為染疫問題、受困當地及需要隔離。

隨著各地旅遊逐步解封，Booking.com為了解亞太地區消費者對再度出遊的信心，於4～5月進行調查，運用25年來的自身旅遊數據及亞太地區11個市場1.1萬名旅客意見，探討各地區旅客對旅遊的樂觀程度、動力和邊境管制鬆綁後的擔憂。

在調查的11個亞太市場當中，以印度最為樂觀、高達86％受訪者有信心在1年內再次踏上旅程，台灣也有高達7成受訪者表示有信心。印度、越南和中國大陸受訪者最願意為出遊而忍受旅途中的不便，包括旅遊中斷、花費增加等，同時也對開放旅客入境相當樂觀。

相對於印度、越南和中國大陸，日本旅客對於重新開放邊境最不樂觀，有37％表示對邊境開放感到不自在。台灣旅客同樣也有30％受訪者感到猶豫，43％受訪者則保持中立。此外，37％台灣受訪者不確定台灣是否已做好準備安全接待國際旅客，29％則深具信心。

被問及能否接受旅途行程中斷時，有趣的是僅日本和韓國是唯二否定市場，分別有47％的日本和32％的韓國受訪者表示無法接受。相較之下，台灣旅客則相對保持開放態度，僅有9％無法接受、高達68％的受訪者欣然接受。

隨著疫情持續變化，由於疫情引發的不確定性，成為旅客再次出遊的阻礙。Booking.com調查詢問目前對旅行最擔心的為何，新加坡、中國大陸和香港旅客最擔心可能會因為新的邊境管制而被困在旅遊目的地。

相較其他市場，台灣旅客則有高達58％最害怕「在旅途中染病」，其次為「因為邊境管制頻繁變動而受困」（37％）和「擔心到目的地或回國後需要隔離」（35％），透露台灣遊客在旅行中最擔憂的是安全及防疫政策帶來的影響。

整體而言，亞太地區旅客對旅遊的渴望依然強烈。而對台灣旅客來說，再次出遊的最大考量為安全（72％），其次為便利性（50％）和成本（47％），這幾項因素同時也是其他市場受訪者的最大考量。

歷經了長達2年的旅遊邊境封鎖，高達6成的台灣受訪者表示「就想出去走走」為出遊最大動力，高於亞太地區平均。其次則有33％受訪者表示「想造訪新得知的目的地」。

此外，亞太地區僅13％受訪者將工作列為預訂旅行原因，其中以澳洲比例最低、僅有6％受訪者選擇工作為主因，台灣也僅有14％受訪者以出差為目的。由此可見，相對於休閒旅遊，企業差旅的復甦恐怕會較為緩慢。

Booking.com 亞太地區執行董事Laura Houldsworth表示，隨著多數國家邊境管制鬆綁，已看到亞太地區的旅遊開始復甦。這波旅遊復甦不但令消費者感到振奮，也為整體旅遊產業重新注入活力。

Laura Houldsworth指出，從亞太地區旅遊信心指數可看出，儘管對旅遊渴望強烈，但基於種種原因，亞洲各地區對旅遊的樂觀程度略有差異。這顯示旅遊業有許多機會，可趁現在調整與互相合作，以提高旅客整體信心。