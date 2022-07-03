目前國中小已沒有書法課程，擔任竹縣文化基金會董事長的縣長楊文科，有感書法教育長期被忽略，3月成立「深耕書法教育執行委員會」後，8月將舉辦第一屆「新竹縣長盃-2022全國書法比賽」，廣邀全國書法好手到新竹縣潑墨揮毫一爭高下。

「今天不做，明天一定會後悔！」楊文科說，書法是古代「六藝」之一，可怡情養性、培養審美觀，但教育政策的改變，加上電腦及手機普及，學童很少有機會接觸書法，書法藝術如何傳承讓人憂心！

楊文科表示，他接任新竹縣文化基金會董事長後，除持續推廣客家文化，也決定深耕書法教育，成立「深耕書法教育執行委員會」，讓3C世代認識傳統藝術，8月辦理全國書法比賽，歡迎各路好手也能以客家諺語或客家詩詞，用書法藝術呈現客家文化。

文化局長李安妤表示，目前新竹縣以設置書法教學特色學校，遴聘書法專長教學人員在社團活動或彈性學習課程進行教學，寒暑假辦理書法營隊，春節前則有春聯揮毫比賽，將書法教育和科技、文化創意結合。

李安妤說，第一屆「新竹縣縣長盃-2022全國書法比賽」，從8月1日起至8月20日初稿徵件，初賽各組將錄取25人，9月25日在六家國小辦理決賽。

比賽組別分為國小中低年級組、國小高年級組、國高中組、大專社會組、65歲以上長青組共5組。比賽總獎金30萬元，大專社會組、高中職組第1名分別獲得獎金12000元，國小中低年級組及高年級組第1名獎金則分有6000元和8000元。

對書法有興趣的民眾都可報名參加，書寫內容除了傳統詩詞、勵志格言，也歡迎融入客家文化，呼應新竹縣是客家大縣。詳細辦法請上新竹縣文化局官網或新竹縣翠竹書畫學會網站或臉書查詢。