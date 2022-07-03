110年度所得稅結算申報已於111年6月30日順利完成，根據財政部財政資訊中心彙整受理申報案件初步統計，截至111年6月30日之申報總件數及繳稅金額與上年度最終統計數比較，綜合所得稅申報件數較上(109)年度微幅減少，稅收淨額較上年度增加；營利事業所得稅申報件數及總自繳稅額均較上年度增加。由於申報資料目前尚在統整中，申報總件數及繳稅金額以最終統計資料為準。

綜合所得稅，總申報件數644萬4043件，較上年度645萬2288件，減少8245件，略減0.13%；總自繳稅額新台幣2259.95億元(含最低稅負申報稅額58.12億元)，較上年度1902.08億元，增加357.87億元；減除退稅金額後之稅收淨額1725.04億元，較上年度1389.01億元，增加336.03億元，成長24.19%。初步分析，結算申報尚有未及統計件數，爰總申報件數較上年度略為減少；稅收淨額增加推估係屬經濟成長自然增加。

營利事業所得稅，總申報件數102萬6230件，較上年度99萬403件，增加3萬5827件，成長3.62%；總自繳稅額6857.92億元，較上年度4593.49億元，增加2264.43億元，增加49.30%。另境外電商申報營利事業所得稅件數114件，申報應納稅額16.56億元。初步分析，申報件數成長率與去年約略相當；申報自繳稅額增加，主要係上市(櫃)公司110年度整體獲利較上年度成長72.17%所致。