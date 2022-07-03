財政部為激發國內公共建設投資能量，快速有效媒合民間參與公共建設商機，周五下午於南港展覽館2館舉辦「111年度民間參與公共建設招商大會暨卓越獎頒獎典禮」，釋出民間參與公共建設商機案源82件，包含促參、土地開發(含招標設定地上權)及公辦都市更新等類型，投資金額超過2245億元。

110年民參案件簽約172件，民間投資金額達1888億元，成績創近3年新高，為嘉勉各機關努力招商，積極推動各類公共建設以促參方式辦理，行政院沈副院長榮津特別於會中頒發招商卓越獎予表現卓越之交通部、經濟部、台北市政府、新竹縣政府、嘉義縣政府5個機關，胡政務次長湘麟、王部長美花、柯市長文哲、楊縣長文科及翁縣長章梁分別代表接受表揚，今年並首度將簽約獎勵金納入大會頒發，實質勉勵機關推動民參案件之辛勞，有18機關共獲頒近4億元之簽約獎勵金，其中交通部、教育部、經濟部獲中央部會最高額491萬元獎勵金，台北市政府、新北市政府、台中市政府、高雄市政府及台南市政府獲地方政府最高額5000萬元獎勵金。

沈副院長致詞表示，過去2年來全世界面對新冠肺炎疫情和烏俄戰爭的巨大衝擊，經濟發展普遍受到影響，但在蔡總統領導及全體國人努力，台灣卻仍然拚出好成績，110年經濟成長率高達6.57%，創下11年來新高，國際貨幣基金(IMF)在去年10月的「世界經濟展望」報告預測，台灣可望在明(2023年)年重返全球前20大經濟體，國際信評機構將我國主權信用評等調升為「AA+」，肯定我國財政管理具彈性及執行效能優異。行政院非常重視民間參與投資公共建設，去年成立院層級促參推動小組，就民生基礎公共建設加強引導協調中央各部會積極合作推動，今年招商大會也有別於以往，由財政部與衛福部合作設立「長照專區」，引導民間資源投入長照機構布建及營運，增加長照設施供給量能與服務品質，以準備面對未來台灣高齡化社會的需求。希望各界把握契機，加碼投資台灣，放心、安心、全心與政府攜手合作，讓台灣持續前進。

財政部莊政務次長翠雲致詞時指出，公共建設是改善國民生活品質、帶動經濟成長重要基礎，尤其是大家都不喜歡但卻迫切需要的鄰避設施，如110年招商成功的嘉義縣鹿草焚化爐案，成功採用促參方式引進民間資金來推動，財政部將持續建構良好促參投資環境吸引民間投入，讓民眾享受高品質的公共服務，希望在各機關積極努力招商下，藉由各界投資者參與公共建設，為國人帶來更優質公共服務。

財政部表示，本次招商大會釋出案源將在111年下半年及112年上半年公告招商，較受矚目促參案件包括八德智慧健康創新園區BOT案(125億元)、宜蘭榮民文化藝術館BOT案(84億元)及嘉義市阿里山林業村BOT案(57億元)、依其他法令辦理案件則有新北環狀線十四張站暨南機廠土地開發案(520.14億元)、捷運萬大線金城機廠暨莒光站用地土地開發案(220億元)及捷運O10/Y18衛武營站土地開發案(183億元)。另本次招商大會特別設置長照專區，提供長照商機及法令諮詢服務。

財政部進一步表示，今年各界參與情況非常踴躍，有知名開發建設公司或營造商(皇翔、華固、潤泰創新、日商丸紅、台灣大林組等)、保險業(國泰、全球、富邦、台銀、遠雄等)、長照業(恆安、雙福等)、百貨零售業(全家、新東陽、新光三越、采盟、遠東、統一超商等)、科技業(辰亞能源、集順生活等)、銀行業(合庫、華南、兆豐、土銀、一銀、台銀等)及顧問業(建業法律、美商傑明、資誠普華、台灣野村等)逾300人到場共襄盛舉。