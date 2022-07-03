民進黨新北市長人選遲遲未定，之前傳出有意願爭取提名的民進黨立委羅致政今（3日）明確表示，已無意願參選，「時間的流逝，才是我最大的對手，這已阻斷我的真心意與真戰力！」對此，民進黨新北市立委江永昌則表示，無論是有意願、無意願，只要黨徵召都該為黨義無反顧、團結為黨一戰。

江永昌表示，新北市長選舉雖然艱困，但無論有意願、無意願，只要黨徵召都該為黨義無反顧、團結為黨一戰，全力以赴，「面對新北市長選舉，民進黨退無可退！」必須推出有力的戰將。

他也提到，民進黨新北市議員初選已結束，議員參選人們都盼「母雞」帶領發揮最大效益，黨中央考量人選時也應多聽聽地方「小雞們」的心聲，找出最合適人選。

至於新北市長人選遲遲未定，時間是否太晚？江永昌表示，今年提名相較於往年提名確實稍晚了一點，但近2年來受到疫情衝擊，無論選舉或政黨提名期程等，還是要以「防疫」為優先，克服疫情走向與病毒共存，民眾才能安心選舉。

民進黨立委吳秉叡表示，關於羅委員宣布已無參選意願，這是個人行為都予以尊重，自己有意願參選新北市長，若黨徵召出戰會全力以赴，但若黨中央徵召黨內其他優秀同志也會百分百支持。