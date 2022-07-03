新竹縣衛生局為推廣社區健康均衡的飲食型態，舉辦「社區全穀王」三週健康競賽及「全穀好菜色」食譜競賽，聘專家學者針對全榖雜糧食物供應天數、營養均衡、當地特色及創意等項目進行評選結果，新埔鎮鹿鳴社區發展協會拿下「社區全穀王」。

縣長楊文科說，目前各社區推廣中心倡導銀髮族「我的餐盤」及「三好一巧」健康均衡飲食習慣，衛生局也針對社區共餐據點的供餐環境及餐點進行輔導，舉辦「社區全榖王」三週健康競賽活動，希望讓社區民眾落實營養健康生活。

評選結果出爐，新埔鎮鹿鳴社區發展協會奪得「社區全穀王」，第2名新埔鎮上寮社區發展協會，第3名竹北市隘口社區發展協會。

新埔鎮鹿鳴社區發展協會理事長廖訓文說，社區長者平均年齡高80歲，烹調餐點會選擇營養價值豐富的紫米、黑米並增加烹煮水量，讓主食口感軟又好咀嚼，或將地瓜、南瓜、芋頭、山藥等食材切成丁狀，煮出長輩最喜歡的飯，食材都是當地農友或長者自家種植，非常符合營養概念。

「全榖好菜色」食譜競賽第1名為尖石鄉梅花文化健康站，並獲得最佳創意獎，第2名五峰鄉清泉文化健康站獲在地食材特色獎，第3名新豐鄉瑞興社區發展協會。

尖石鄉梅花文化健康站設計「馬告藜麥玉米薯泥塔」，以綿密的馬鈴薯泥結合三色藜麥及香甜玉米，加入調味蕃茄、洋蔥與蝦仁等，再佐以泰雅族馬告香料，清爽低卡，長者容易食用，評審認為以西方料理手法結合在地食材與辛香料來設計，極具創意與巧思。

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