台南市南區中華南路與大同路口3日凌晨2時1輛汽車停在紅綠燈路口下靜止20分鐘，引起後方車輛按喇叭催行兼報警，警員到場發現洪姓駕駛昏睡不醒，因附近就是墓區，一度以為車內駕駛卡到陰，開門後聞到酒味，才知他酒醉睡著，實施酒測值達0.7毫克，依照公共危險罪移送台南地檢署。

25歲洪姓男子是個工人，2日晚間在朋友家喝酒，喝到3日凌晨1時許駕車離開，他行經中華南路西往東，卻在出華南地下道後，在中華南路與大同路口停等紅燈時睡著。

洪男的汽車從凌晨1時50分起停在內側快車道約20分鐘，後方車輛遭擋無法前進，不斷按喇叭也不見該車動彈，以為車內駕駛發生事故，只好繞行前進，並打電話報警。

警方到場多次敲窗，發現駕駛昏迷不醒，因為中華南路旁就是一片墓地，大家一開始以為他卡到陰，擔心他身體不適，急忙叫醒他，一開門卻聞到濃厚酒味，實施酒測高超標，才知道他酒駕睡著。

洪男下車後行走不穩，精神恍惚，被依照公共危險罪送辦，警方表示，洪男深夜酒駕且在重要道路快車道上停車昏睡，幸好警方及時到場，避免發生追撞意外，但對酒駕行為絕不寬貸，全案依照公共危險罪嫌交由台南地檢署偵辦。