眼看汛期將來臨，近來又常出現強降雨，各地都傳出積水情況，台中市環保局今年至今受理的側溝清疏案件已達2734件，環保局近來加強清疏，而為避免田邊溝渠遭垃圾等物阻塞導致積水，神岡區清潔隊與當地居民發揮創意，在田邊溝渠設置水溝垃圾攔截閘門，可方便清理垃圾、稻梗。

神岡區清潔隊長曾錦煊說，田邊溝渠常遭稻梗、垃圾阻塞，導致排水不良，清潔隊每年協助水溝清淤案件約有450件、清理溝渠長度累計達10公里，每年清出的淤泥量約6公噸、塑膠袋或寶特瓶等垃圾約10公噸左右。

環保局指出，極端氣候影響，近年來常發生瞬間強降雨，常導致積水情況，環保局各區清潔隊都成立災害應變小組，光是今年至今協助清疏道路側溝的長度累計已400公里、幾乎是台灣從南到北的距離；面臨汛期將來臨，清潔隊整備機具，藉由人力勘查及微型影像輔助設備的協助，盼提早清理阻塞溝渠，避免積水。

除了提早清疏，神岡清潔隊更與當地里長協商，在重要排水溝設置垃圾攔截閘門，清潔隊表示，透過閘門的設置，將垃圾、稻梗等雜物先攔阻在閘門外，農民發現有堵塞即可立即清楚遭攔截的垃圾，目前神岡區的攔截柵欄已設置18處，未來將視農民需求再增設。

神岡區清潔隊清溝班隊員陳建宏說，溝渠阻塞讓許多農民很困擾，且他們多年紀大、機具設備不足，無法自行清除，而清潔隊員在清水溝時若遇到大型阻塞物，就好像在闖關打怪一般，常忙到又髒又累。神岡區山皮里長陳勝泧也說，清潔隊多用點心，設置閘門提前攔截垃圾雜物，清疏更方便，讓農民少些煩惱。