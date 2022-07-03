警方表示，一路鳴笛開警示燈前導，男童的父親則緊緊跟在後方，兩車一路往北行經花壇中山路二段與廖厝路口時，與另一向綠燈駛出路口的轎車擦撞。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

一共造成警車１人，轎車內梁姓駕駛1家4口共五人受傷。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林警分局村上派出所員警，2日晚間為一名發燒男童家屬開道，不料途中發生車禍，一共造成5人輕傷，事後男童家屬相當過意不去，頻頻與警方致歉，而當時著急的父親向警方下跪求助的畫面也曝光，惹哭許多民眾，而男童最終也順利就醫。

這起事件發生在2日晚間8點左右，發燒男童的家屬跑到員林村上派出所求助，因為車上一名1歲10個月大的男童確診發燒，需要快速抵達醫院就醫，警方隨即開道協助爭取就醫，當時警方準備上車時，男童父親突然下跪在派出所門口，感謝警方開道。

警方表示，一路鳴笛開警示燈前導，男童的父親則緊緊跟在後方，兩車一路往北行經花壇中山路二段與廖厝路口時，與另一向綠燈駛出路口的轎車擦撞，一共造成警車1人，轎車內梁姓駕駛1家4口共5人受傷。

而當時警方必須留下處裡車禍，並要男童父親趕緊送孩子到醫院，車禍的事情他不用擔心，男童父親則加速趕往彰基，而男童父親放不下心，還不停打電話到派出所詢問員警狀況，直呼金拍謝，為了幫他害了員警。

警方說，男童當時發燒到41度，情況相當危急；確診童母親也說，他們一家三口都確診，2日晚間發現兒子高燒昏迷，嚇都嚇死了，因此才跑到派出所求助，真的很感謝警方幫忙，所幸最後孩子及時送醫，也順利退燒並清醒，真的很感謝，會再親自到派出所拜訪，感謝警方協助。