最美的城市都有河流！縣府為打造竹北市豆子埔溪成為新竹縣觀光休閒新亮點，委託工程顧問公司規畫，召開研討會及公民參與工作坊，日前完成期末報告後，將配合全國水環境改善計畫，向中央爭取2億元補助經費，預計2023年完成規畫設計發包施工。

工務處長江良淵指出，豆子埔溪前期目標要先解決惡臭問題，陸續建置汙、雨水截流和淨化水的放流系統，目前已提升沿線家戶汙水下水道的接管率，改善溪水水質。

規畫期末報告預計將全長11.4公里的豆子埔溪，分上、中上、中下及下游分期分區整治，沿線經過國1涵洞、鐵路、省道台1線及部分私有地，造成人行步道斷點的問題，預計將以單側打通來串聯全段步道。

江良淵說，豆子埔溪每到枯水期，都發生大量魚群缺氧暴斃情形，將透過深井打水，淨化回流補充基流量，保持溪水固定水位，同時設置固床攔河堰和礫間淨化場，持續改善水質。

在永興橋至安溪寮橋之間的上游規畫為農業休閒區，利用鄰水開放空間串聯既有步道及自行車道，提供民眾休閒活動。安溪寮橋至縣政一號橋的中上游定位為都會水岸區，加強兩岸綠美化，水道內生態棲地營造，接續都市綠廊。

縣政一號橋至社崙橋的中下游為親水生活區，連接竹北舊市區，加強親水空間營造。下游從社崙橋到河川終點，為生態及田園景觀保留區，配合自行車活動，引導民眾感受自然環境。

江良淵最後指出，在都會水岸區和親水生活區，將設置3處休憩平台，並改造文信爬蟲兩棲公園，增設夜間照明燈光計畫，讓豆子埔溪入夜後更美麗。