行政院長蘇貞昌3日到新竹台大分院新竹醫院勉勵醫護人員，接著到湳雅院區預定地，由新竹市長林智堅與新竹台大分院院長余忠仁報告用地取得過程及擴院規劃，蘇貞昌宣布將補助興建經費，期許未來湳雅院區能完善竹竹苗地區急重症醫療品質。

都發處指出，擴院案之都市計畫變更於2015年11月經內政部審定，歷經無數次拜訪與溝通，積極與私有地主協商市地重劃方案，取得雙贏，終於在2018年2月經內政部地政司審核通過公辦跨區市地重劃計畫書，同年4月底發布實施。2020年11月藉公辦跨區市地重劃取得當時新竹農田水利會權屬之狹長土地，為擴院計畫的關鍵性進展。

林智堅指出，新竹台大分院因現有院區腹地狹小及老舊，擴院需求迫切，2017年5月市府與台大醫院達成「根留新竹」之湳雅院區擴院計畫共識後，多次向中央積極爭取、攜手克服用地整合難題，今獲行政院補助及相關部會支持，讓湳雅院區計畫向前邁進一大步。

蘇貞昌表示，湳雅院區預定地透過中央、地方攜手整合5.18公頃用地，代表有政府會做事，中央會大力支持、補助興建工程，他更強調，院內儀器也要用最新、最好的，相信未來不只新竹市，新竹縣及鄰近縣市都能享有更好醫療品質，他也督促加速環評及都審工作，讓興建作業盡快完成。

立委柯建銘表示，新竹台大分院搬遷到經國院區已近40年，擴院需求一路上受到協助，要感謝的人實在太多，以前空講、無法落實，現在有中央執政、地方治理配合，才能化解多年難題，也特別謝謝蘇貞昌支持新竹市重大建設逐步推動、實現。

衛福部長陳時中也說，地方確實有增加醫院的需求，且新竹市府還找到好地方、找到可信賴有能力的經營者，未來科研、教育、醫療服務都能更好。

新竹台大分院新竹醫院指出，考量符合現況並結合前瞻計畫概念，目前規劃第一期工程，預計打造地下三層、地上九層的急重症大樓，完成後將肩負大新竹地區重度、急重難症醫療服務，及醫療專業人員訓練育成。

未來，湳雅院區將與經國院區整合規劃，不僅病床數增加，解決大新竹急重症醫療空間不足問題，更有望成為大新竹唯一達「醫學中心規模」的醫院。