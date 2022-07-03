民進黨台北市議員陳怡君日前表示，民眾陳情北捷在座椅的椅背處讓廠商張貼廣告，看起來如被貼廣告的電線桿一樣不美觀，怒批「想錢想瘋了」。不過國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗反酸，「讓北捷苦撐的始作俑者不就是你們嗎？」

楊植斗昨（2）日在臉書表示，為了支持大眾運輸的概念，北捷票價凍漲多年，交通本業更是持續虧損，只能靠廣告等業外收入來賺錢，但民進黨的能源政策加上產業高壓用電大戶調漲15%，讓北捷雪上加霜，預估每年將增加3億元電費，「北捷要如何在揹負3億元的壓力下又維持票價不漲？」

楊植斗指出，陳怡君提供多張北捷座椅貼了廣告的照片，痛批北市府想錢想瘋了，還破壞城市美學，但他認為座椅開放貼廣告固然是很醜，「民進黨可曾想過，讓北捷苦撐的始作俑者不就是你們嗎？」「要批評人家『想錢想瘋了』之前，先幫北捷繳3億電費，如何？」

台北市長柯文哲今日也針對此話題表示，捷運是台北最重要公共運輸，會想盡辦法不漲價，因此如何增加業外收入就變得重要，並強調不會為了增加收入而影響交通安全，希望民眾能體諒。