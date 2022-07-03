泌尿科醫師顧芳瑜近日收治一名7歲男童，男童母親表示看不到兒子的生殖器，認為可能是幼時沒有割過包皮，才會影響生殖器發育，顧芳瑜將男童褲子脫下檢查才發現，男童因為肥胖，導致生殖器全埋在下腹部的脂肪裡，在醫學上稱為「包埋式的陰莖」，她進一步詢問，發現問題出在男童從小由奶奶帶大，吃得太營養所致。

顧芳瑜近日在談話性節目《醫師好辣》指出，一名母親帶著7歲男童求診，表示兒子的生殖器都看不看，質疑生殖器沒有發育，和小時候未割包皮有關，顧芳瑜將男童的褲子脫下發現，只看得到睪丸，卻不見生殖器，再加上男童體型胖胖的，肚子有一大圈脂肪，他只好請男童躺在診療床，方便進一步檢查。

顧芳瑜將男童下腹部的脂肪推開後，男童的生殖器才露出來，顧芳瑜表示，男童並非生殖器發育不全，而是太胖使得生殖器都埋在脂肪底下，在醫學上稱為「包埋式的陰莖」，這時男童母親才說，男童從小由奶奶帶大，導致營養過剩，身材橫向發展。

顧芳瑜表示，在未勃起的情況下，台灣成年男性生殖器長度平均為10.5公分，兒童4至5公分都算正常，一般民眾想在家中量自己生殖器的尺寸，最正確的方式是將下腹部脂肪推開到恥骨下面，再從恥骨下方的位置量上來才會最準確，他並強調，就算沒割過包皮，也不會影響到生殖器的尺寸。