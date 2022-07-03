1名裝潢師傅在《爆怨公社》發文，日前他去1名老婦家中裝修天花板，對方請他幫忙換廚房和客廳的電燈，表示會額外給工資，怎料他耗時1小時完工後請款，老婦竟改口：「天花板的錢我給你！裝電燈你做送的」，讓他氣得發文直呼：「歸剛欸，謝謝社會教我的事」，貼文一出網友們紛紛憤怒留言：「把燈拆下來」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》以：「今天，社會教懂我的事」發文寫下，日前他到1位70歲老婦人的家中更換其2樓房間的天花板，換好後順便幫對方裝上電燈，怎料完工後老婦拜託他幫忙換廚房及客廳的電燈並承諾：「我會貼你工資」。

原PO表示，他幫老婦換廚房及客廳電燈所移動的桌椅都是他一人搬運，裝好後又一一歸位，由於是活電作業，他都會相當警慎，所以花了1個小時才裝好，他還好心提醒老婦，電線已經有25年之久，要找專業的水電師傅來換比較安全，沒想到他向老婦請款時，對方竟回：「天花板的錢我給你！裝電燈你做送的」。

他大大傻眼，老婦明明聲稱會補貼工資，且對方家境看似比他好5倍，讓他不禁發文抱怨：「歸剛欸，謝謝社會教我的事」。文章曝光後吸引大批網友們留言：「先算錢跟她喬好價錢（錄音），拗你的話有證據可以告他」、「把燈拆下來，大笑！付多少錢做多少事，再裝一次就再收一次安裝費」、「他不尷尬尷尬的就是你了」、「錢留著是還能用幾年，師傅辛苦錢也在佔便宜」。