花蓮上騰工商校友金永強（左）從小就喜歡飛機，國中畢業後即開始追求夢想，接受飛修相關知能的洗禮。（花蓮上騰工商提供／羅亦晽花蓮傳真）

「我從小喜歡飛機」畢業於花蓮上騰工商飛機修護科的金永強、彭俊揚、王豪等3人，大三的校外實習期間參加長榮航空員工招募，因表現優異，共同錄取成該公司飛修部門的儲備人才，大學畢業後即可獲聘為正式員工，順利踏入自己夢寐多年的航空修護產業，此消息傳回學校，師生皆感振奮，更以3名學長為目標，盼能完成自己的飛機夢。

上騰工商飛機修護科是東部罕見特色科系，為國內航太產業培養無數人才，其中，彭俊揚、王豪、金永強經3年飛修相關知能的洗禮，畢業後均前往中華科大飛機工程系精益求精，今年大3校外實習期間，參加長榮航空的員工招募，同時錄取該公司飛修部門儲備人才，大學畢業後能以月薪近4萬元的待遇獲聘為正式員工。

「我從小喜歡飛機，能夠進入聲譽卓越的長榮航空服務，可說是夢想成真」，金永強表示，上騰飛機修護科是他的第一志願，國中畢業後就前往就讀，3年前期間師長是引領他踏入夢想的一盞明燈，不僅將其飛修專業知能奠定良好基礎，並在生涯發展上提供妥當的建議與指引，讓他更清楚未來的方向。

曾擔任3人導師的郭文進見自己愛徒相當爭氣，備感欣慰，同時也期待他們能持續在既有基礎上學習飛機各系統的修護技能，儘快取得國際認可的飛修專業證照，為生涯發展再創新猶。

飛機修護科主任曾幼麟指出，長榮航空是國內飛機修護人才的培育搖籃之一，擁有完善的培訓機制及優渥的待遇，是有志從事飛修工作者的進路首選，3位校友能同時錄取該公司的儲備人才，確實不容易，他們的未來亦值得期待。

校長溫智雄表示，3位學生在產學合作的培育下，順利成為飛修產業的生力軍，無縫接軌被企業所用，「學用合一」的結果，堪稱適性揚才的最佳典範，因此他也呼籲家長，不要迷信大校或名校，與其虛有其名甚或將來一事無成，不如讓孩子適性發展，在未來發光發熱。