知名作家吳淡如近年已淡出螢光幕前，自認是退休狀態，但57歲的她「退而不休」，相當積極在過生活，除了照顧女兒外，仍持續寫作、研究理財，甚至繼續進修拚第二個博士學位，她平時經常透過社群分享生活，昨天(7/2)興奮發文曝光被採訪，釋出了與採訪者的同框照，竟是網紅界大咖Joeman。

吳淡如經常在社群發表所見所聞以及各種心得，字字珠璣，經常讓人心有戚戚焉，因此擁有一大票死忠粉絲，其實她不但是知名作家兼主持人，如今也可說是高人氣網紅，而她昨天在臉書po文，透露有人來到她家採訪她的書房，是連她都不得不認證的「台灣最受歡迎網紅」Joeman，以及「台灣最帥網紅」崴爺，吳淡如稱讚兩人高大帥氣，「我在他們旁邊好小隻」。

吳淡如接受Joeman(中)跟崴爺(左)採訪，更盛讚Joeman可愛又聰明。(翻攝自吳淡如臉書)

吳淡如也曝光了這天他們三人所拍的同框照，只見她穿了一襲淡雅鵝黃蕾絲洋裝坐在最右邊，兩個網紅則是一身休閒不失整潔的裝扮，燦笑一同入鏡，這3人的組合確實是相當新鮮，讓人很期待採訪的成果。

吳淡如笑呼讓Joeman來採訪有點不好意思，畢竟他之前主要採訪的都是知名富豪跟豪宅，「我這裡實在是太小家碧玉了」，而她稱讚Joeman超級可愛又聰明，表示自己常常採訪豪宅跟名車，經常受到莫名的攻擊，但他已經很習慣，還說：「如果我們老是在回那些在黑你的話那就對不起大多數的好人啊⋯⋯」，一番話讓吳淡如覺得非常有道理，覺得他不愧是擁有超過2百萬粉絲的大咖網紅，「我要努力跟他學習怎麼當網紅，呵呵，他超厲害也超可愛！」。