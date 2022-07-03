距離年底選戰僅剩不到5個月，原本被視為將是今年代表民進黨出征新北市長選戰的立委羅致政，今（3）日突然拋出震撼彈，表示個人沒有意願參選新北市長，請黨中央無需將他納入考量人選；對此，綠營新北市議員則是感到擔憂，希望黨中央能夠儘早決定人選，才能有母雞帶領地方上的議員一起拼

羅致政今天表示，距離投票至今只剩不到5個月，而新北市幅員遼闊，在時間上恐怕不夠讓新北市民感受到他的認真和努力，「時間的流逝，才是我最大的對手，這已阻斷我的真心意與真戰力！」因此在今天表態個人已無意願參選，希望黨中央不需再將他納入考量。

對於選戰時間逐步接近，地方議員都希望能有強而有力的「母雞」帶頭拚選情，原本有意願也被外界一致認為將是民進黨年底挑戰新北市長的羅致政，突然在今天拋出震撼彈，也是黨內議員感到擔憂，戴瑋珊就直言：「我覺得很可惜，希望委員可以再考慮。」

面對黨內「母雞」人選懸而未決的情況，民進黨市議員戴瑋姍表示，她個人認為以羅致政在地方上經營那麼久，又是個很優秀的的立委，所以是個很好的「母雞」人選，現在出現這樣的情況，其實基層都感到滿焦慮的，因為現在已經7月了，就速度上來講有一點慢，當然黨中央需要考慮很多，但還是希望能夠快點決定，而她個人也對於羅致政的表態感到很可惜，喊話希望他可以再考慮。

另名民進黨新北市議員李坤城也表示，大家心裡還是會著急，因為新北市那麼大的選區，真的需要提早經營、確定人選，然後跟議員候選人聯合作戰，對年底的選舉才有幫助，而且面對的對手又是握有行政資源的現任市長，所以本來就比較劣勢。

不過李坤城也指出，相信黨中央會在全代會時做出決定，距離開會也只剩不到2個禮拜，只要在這2個禮拜確定人選，讓民進黨的支持者可以歸隊，相信對於選情又會變得不一樣。