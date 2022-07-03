近看看得出池子底部仍相當滑。（洪靖宜攝）

前鎮區新光碼頭星光水岸公園一旁的高雄亞灣區中油特倉三的「中油海洋天堂」共融公園將於7月中旬開放，立委賴瑞隆接獲民眾反映希望星光水岸公園水池也能開放讓孩子們玩水，但其實來到現場發現池子內仍有青苔，養工處說將會持續維護設施加強和安全性，配合共融公園的開放。

立委賴瑞隆表示，中油海洋天堂公園結合高雄海洋特色及中油意象，打造港灣親子工融公園，預計將於7月中旬開幕啟用，不過有家長反應，旁邊的新光碼頭星光水岸公園噴水池先前因疫情關係暫停使用，若是能跟中油海洋天堂公園一起整頓，盼同時間對外開放，供小朋友一處玩水空間。

由於中油海洋天堂及星光水岸公園附近有高雄展覽館、高雄軟體科技園區、遊艇碼頭，將海岸線都串聯起來，成為市民旅客親水休憩觀光動線，還能野餐看海景，賴瑞隆說，因此找工務局討論後預計7月份中旬同時期開放。不過實際來到公園，水池裡面都有明顯青苔痕，輕輕觸摸就能感受到池子內部相當滑，因此還是得加強清理，戲水時更要小心謹慎。

高雄市養工處則說，大約5月中旬就已開放水舞表演，每日10點至22點，每小時固定噴水10分鐘，現在也會隨著中油海洋天堂公開開放，持續配合維護設施加強和安全性，但也呼籲小朋友和家長要注意自身安全防護及防疫。