美國密西根州的航空展2日發 生死亡意外，一輛噴射卡車表演追趕飛機，最後爆炸起火。

美國一個航空展2日演變成死亡意外，一輛被稱為「全球最快卡車」的噴射卡車（jet truck）表演與2架每小時時速達300英里（約482公里）的飛機比快，卡車竟突然爆炸、燒成火球，駕駛喪命。

綜合《紐約時報》（New York Times）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國密西根州的巴特克里克（Battle Creek）於6月30日至7月4日期間舉行航空展及氣球嘉年華，不過2日下午1時左右，一輛Shockwave噴射卡車在表演與2架時速達300英里的飛機競賽比快、追趕時，最後竟爆炸起火。

美國密西根州巴特克里克（Battle Creek）航空展2日發生死亡意外，一輛噴射卡車表演追趕飛機，最後爆炸起火。

畫面顯示，噴射卡車全力在跑道上向前衝刺，上方的2架飛機也低空向前飛行，影片左方有一大團熊熊燃燒的焰火，焰火不斷冒出濃重黑煙。畫面中的卡車不斷加速，甚至超越其中一架飛機，不過就在靠近焰火時，噴射卡車尾端突然起火，在通過焰火後，卡車已燃燒成一團火球，輪胎等零件掉落、整輛車肢解。

主辦方後續證實，40歲駕駛達內爾（Chris Darnell）不幸在表演中喪命。達內爾的父親說，達內爾熱愛飛行表演工作，痛批噴射卡車「機械故障」導致這起死亡意外。

初看影片畫面，會讓人以為噴射卡車是在穿越焰火時爆炸起火，不過活動執行長哈魯絲卡（Barbara Haluszka）強調，達內爾在表演時發生車禍，整輛車翻覆，才導致意外發生，她說噴射卡車並沒有穿越焰火，焰火設置在草皮上，而不是跑道上，從觀眾的角度來看才會誤以為噴射卡車穿越焰火而起火。

她說有關單位正在調查事故原因。

Shockwave噴射卡車是一輛經過改裝的競賽卡車，一共安裝3個美國海軍退役教練機T2 Buckeye標配的Pratt & Whitney J34-48噴射發動機，最大可達36000馬力，最大時速超過350英里（約563公里），因此又有「全球最快卡車」的美譽。

文章來源：Man Dies After Truck Propelled by Jet Engines Crashes at Michigan Air Show
文章來源：Driver, 40, of Shockwave Jet Truck dies racing two planes at 300mph after his vehicle passes giant explosion and bursts into flames
保時捷撞爛成這樣還能繼續開！警看傻：我真的嚇到了
怎麼會在機場跑道慢跑？他當場被飛機撞成兩半慘死
玩笑開大了 價值400萬保時捷被噴漆、輪胎刺破慘況曝光

#美國 #航空展 #飛行表演 #卡車 #