美國密西根州的航空展2日發 生死亡意外，一輛噴射卡車表演追趕飛機，最後爆炸起火。

美國一個航空展2日演變成死亡意外，一輛被稱為「全球最快卡車」的噴射卡車（jet truck）表演與2架每小時時速達300英里（約482公里）的飛機比快，卡車竟突然爆炸、燒成火球，駕駛喪命。

綜合《紐約時報》（New York Times）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國密西根州的巴特克里克（Battle Creek）於6月30日至7月4日期間舉行航空展及氣球嘉年華，不過2日下午1時左右，一輛Shockwave噴射卡車在表演與2架時速達300英里的飛機競賽比快、追趕時，最後竟爆炸起火。

美國密西根州巴特克里克（Battle Creek）航空展2日發生死亡意外，一輛噴射卡車表演追趕飛機，最後爆炸起火。

畫面顯示，噴射卡車全力在跑道上向前衝刺，上方的2架飛機也低空向前飛行，影片左方有一大團熊熊燃燒的焰火，焰火不斷冒出濃重黑煙。畫面中的卡車不斷加速，甚至超越其中一架飛機，不過就在靠近焰火時，噴射卡車尾端突然起火，在通過焰火後，卡車已燃燒成一團火球，輪胎等零件掉落、整輛車肢解。

主辦方後續證實，40歲駕駛達內爾（Chris Darnell）不幸在表演中喪命。達內爾的父親說，達內爾熱愛飛行表演工作，痛批噴射卡車「機械故障」導致這起死亡意外。

Driver of Shockwave Jet Truck dies racing two planes at 300mph after his vehicle passes giant explosion and bursts into flames https://t.co/w8GJHpKsj2 pic.twitter.com/3sdPfxbvss — Daily Mail Online (@MailOnline) July 2, 2022

初看影片畫面，會讓人以為噴射卡車是在穿越焰火時爆炸起火，不過活動執行長哈魯絲卡（Barbara Haluszka）強調，達內爾在表演時發生車禍，整輛車翻覆，才導致意外發生，她說噴射卡車並沒有穿越焰火，焰火設置在草皮上，而不是跑道上，從觀眾的角度來看才會誤以為噴射卡車穿越焰火而起火。

AIR SHOW DISASTER: Jet-fueled truck racing planes up to 300 mph bursts into flames, reportedly killing one person. https://t.co/p2TtPwFx1m pic.twitter.com/ACvlAYhD0t — Fox News (@FoxNews) July 3, 2022

她說有關單位正在調查事故原因。

Shockwave噴射卡車是一輛經過改裝的競賽卡車，一共安裝3個美國海軍退役教練機T2 Buckeye標配的Pratt & Whitney J34-48噴射發動機，最大可達36000馬力，最大時速超過350英里（約563公里），因此又有「全球最快卡車」的美譽。