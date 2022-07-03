男子菁英組15公里集體出發賽銀牌張誌盛。(台中市政府提供)

男子菁英組15公里集體出發賽金牌馮俊凱。(台中市政府提供)

女子菁英組10公里集體出發賽金牌曾可妡(前)。(台中市政府提供)

2022年全國自由車場地錦標賽，2日在台中清水自由車場舉行第1日賽程，台中子弟兵捷報連連，康世峰在爭先賽資格賽飆出10秒106的亮眼成績，打破自己創下的大會紀錄10秒416，顯示其備戰狀態成效良好；未來在國際賽的表現令人期待。市府運動局長李昱叡、科長林宜萱到場為地主隊加油打氣，期勉選手再創佳績。

李昱叡表示，該賽事是自由車場整建與夜間照明啟用後首場全國盛事，吸引各縣市26隊計96位菁英好手參加，台中地主隊選手更是精銳盡出，在男子菁英組15公里集體出發賽金包銀，代表巴林勝利美利達隊出賽的台中東奧國手馮俊凱封王，大甲高中選手張誌盛居次，第五名林瑞軒、第六名徐悅修也都分別代表大甲高中及台中市隊出賽。

李昱叡指出，台中市女將在女子菁英組10公里集體出發賽表現優異，上屆亞軍的曾可妡，昨日擊退去年金牌勁敵黃亭茵，順利在該項目封后，另外第四名賴佳琦、第五名劉文萱皆為台中市隊選手。

李昱叡強調，市府積極爭取中央資源與籌編預算整建台中市立自由車場，投入逾2億元進行木質賽道、頂棚、看台、田場及場館內部、增加夜間照明等全面翻新，可提供國內外各大賽事及訓練使用；未來可望積極爭取國際場地賽事，讓自由車運動推動更邁向國際化，成為全國自由車人才培訓基地。