花蓮縣消防局趕在暑期國旅復甦前，辦理旅宿及景點消防搶救模擬訓練，盼能在災害來臨之際，有效控制火勢並疏散人員，保障旅客生命財產安全。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

33年前，花蓮市區一間大飯店發生大火，造成11死9傷悲痛慘劇，雖然近年科技不斷更新，防火防災設備愈來愈完善，但花蓮縣消防局不敢大意，在暑期國旅復甦前，辦理旅宿及景點消防搶救模擬訓練，盼能在災害來臨之際，有效控制火勢並疏散人員，保障旅客生命財產安全。

隨著疫情降溫，暑期人潮出籠，加上國旅振興加持，花蓮縣內暑期訂房率近9成，消防局因應國旅復甦，提前辦理旅宿及景點消防搶救模擬訓練，由第二大隊壽豐分隊出動消防車組4輛、消防人員7人，分別至理想大地渡假飯店與原住民博物館，進行車輛部署、情報蒐集、到達現場處置作為、救災人員安全管制、場所消防安全設備運用、消防水源掌握、人命搜索及救助、殘火處理以及室外消防栓操作等演練。

旅宿演練的假想情境為飯店客房起火燃燒，由業者自衛消防編組進行初期滅火與人員疏散，在滅火失敗後，同布請求消防局支援；消防人員到場發現，窗戶已有濃煙冒出，1名遭嗆傷房客迅速被救出送醫後，立即使用破壞器材破門及排煙，並入室進行尋找火點及防止延燒等作業。

由於室外消防栓在初期滅火過程中扮演重要角色，不僅可有效控制火勢，亦能大幅減少人員傷亡與財產損失，因此消防人員在演練中，除檢查室外消防栓的設備是否合法，亦加強人員對其操作的熟練度。

觀光熱點演練情境則為模擬遊客在博物館參觀時發現電器走火，櫃台服務人員確認後即廣播通報，啟動自衛消防編組進行初步滅火及疏散，另同步請求消防局支援。演練結束後，消防人員也再次確認場所避難逃生通道順暢度，盼藉此讓工作人員熟悉火災發生時的應變方式，減少人命傷亡及財產損失，強化場所對於事件發生之應變能力。