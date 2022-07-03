桃園市消防局第四大隊龍潭分隊於7 月起，周末邀請各位學童們至消防隊參加小小消防員體驗活動，將迷你版消防車及縮小版消防衣搬進分隊，讓小朋友及家長們一起體驗一日消防員並學習專業火災知識。

活動讓小朋友變身成最有興趣的「迷你消防員」，拉近消防同仁與小朋友的距離，穿上小小消防衣在迷你版消防車內拍照，更有爸媽也跟著穿上消防衣與裝備，讓小朋友個個樂不可支；再搭配消防知識問答題及消防同仁對於防災觀念的解說，藉以達到寓教於樂的目的，活動首日便吸引不少孩童爭相體驗。

龍潭分隊長陳銘修表示，迷你消防車原為家人買給小孩的娛樂玩具，希望傳達消防知識給小孩，達到「防災觀念，從小扎根」的目的，然恰巧近期暑假來臨，故將此小小消防車帶到分隊，藉此能吸引更多小小學童，對防災觀念產生了解及興趣，遂舉辦此次活動。也要感謝龍潭區觀光工廠手信坊霧隱城提供優惠券予民眾領取，讓民眾學習消防知識之餘可以再前往霧隱城體驗濃濃日式江戶時期的觀光工廠。在此也希望透過此消防體驗活動，每個家庭都能重視防災、進而達到減災的目的。